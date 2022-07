La ex ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, comentó en Agenda Económica el debate sobre el proyecto de reforma previsional que presentará el Gobierno durante el mes de agosto. Entre otros aspectos, la abogada indicó que “cuando se discutió la reforma Bachelet II y cuando se discutió la reforma del presidente Piñera, la concepción de que los fondos eran de los trabajadores, independiente que uno lo decía, no estaba tan internalizada; producto de los retiros, la gente tomó plena conciencia de que cada vez que le decían que la plata no existía, era mentira; que cada vez que le decían que la plata era de las AFP, era mentira; que cada vez que le decían que no iban a poder disponer de ella, era mentira. Y hoy en día, cuando hay tanta conciencia respecto de que los fondos son míos, ese factor, ese elemento dentro de la discusión, no lo podemos dejar nosotros de tener presente”.