El presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Lorenzo Gazmuri, dio a conocer en Agenda Económica cuál será su opción en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, instancia en la que la ciudadanía votará la propuesta de nueva Constitución. “Yo voy a votar Rechazo”, afirmó. Sin embargo, fue enfático en señalar: “No estoy diciendo que ese sea la opinión del directorio de Icare. El directorio de Icare no se va a pronunciar, Icare va a seguir jugando el rol de mostrar todas las posiciones, pero yo no puedo evitar dar mi opinión después de todo lo que he estudiado el texto”.