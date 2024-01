La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) hizo una actualización de sus proyecciones de precio del cobre para 2024, pasando de US$ 3,75 a US$ 3,85 la libra. Además, para 2025 se estima que el valor aumentaría a US$ 3,9 la libra. El avance de energías verdes y el crecimiento de la fabricación de vehículos eléctricos serían parte de los factores que explican el alza, pero no se descarta que conflictos geopolíticos puedan reducir el impulso.

Por otra parte, la académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) Karol Fernández conversó con Agenda Económica sobre la reforma de pensiones.