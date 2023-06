Ante la búsqueda del Gobierno para reunir respaldos para un pacto fiscal, el senador integrante de la Comisión de Hacienda José García Ruminot (RN) comentó a Agenda Económica: “Los recursos provenientes de la reforma tributaria claramente no pueden financiar toda la gama de demanda que hay en la ciudadanía y lamento que el Gobierno, sistemáticamente, frente a cada demanda dice ‘esto queda pendiente para la reforma tributaria’. Que a esta altura estemos cambiando el discurso y digamos ‘mire, no va a ser la reforma tributaria, sino un pacto fiscal que naturalmente incluye una reforma tributaria, yo creo que es positivo, porque se hace cargo de situaciones muy necesarias”. No obstante, “no le digamos a la ciudadanía que todo se va a solucionar con el fruto de una reforma tributaria, porque naturalmente va a tener efectos acotados, va a tener efectos de recaudación que tampoco se logran de la noche a la mañana”, afirmó.