El ex embajador de Chile en China Jorge Heine conversó con Agenda Económica sobre el enfrentamiento del país asiático con Estados Unidos por el pasaporte nacional, lo que ocasionó un fallido proceso de licitación de los documentos. Heine comentó que “lo que hay que tener claro es que, para Chile, China es el mayor mercado, y no solo es el mayor mercado importante en materia de cobre como muchas veces se piensa; es también en materia de productos silvoagropecuarios”. “Chile en ese sentido tiene que tener claro que su relación con China es una relación privilegiada, pero la tiene que cuidar y me temo que resoluciones como esta, que tomó el Registro Civil, no ayudan a esa tarea”, agregó. No obstante, indicó que el vínculo con la nación norteamericana también es relevante, por lo que, a su juicio, “nunca se debió haber llegado a esta situación. En buena medida, Chile se encontró entre la espada y la pared por una licitación que fue mal manejada desde un comienzo”.