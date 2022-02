En una nueva edición de Agenda Económica, Joaquín Villarino y Jorge Cantallopts abordaron la aprobación de norma de la Convención Constitucional que busca nacionalizar la minería. Villarino, presidente del Consejo Minero, expresó que “lo primero que hay que tener en consideración es que esto no es una nacionalización, sino que es una expropiación, que son dos cosas distintas. Los minerales en Chile, de acuerdo a la Constitución, le pertenecen al Estado”. Además, calificó la situación como “caótica” y dijo que de aprobarse esta norma, afectaría directamente a las inversiones. Por su parte, Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, aseguró que no existe ningún informe que corrobore que las mineras han ganado US$ 500 mil millones, como señaló la convencional Ivanna Olivares. “No lo hemos hecho. Probablemente es una derivación a partir de nuestra información, pero ese estudio que diga que las mineras han ganado US$ 500 mil millones, explícitamente no. Yo no he hecho el cálculo directamente, así que tampoco podría decir si está bien o está mal, pero no lo hemos publicado directamente”, señaló.