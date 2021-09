La gran inmobiliaria china Evergrande está en un inminente estado de default. La compañía, que representa cerca del 2% del PIB de China en su deuda, está en serios problemas porque tenía que pagar este jueves cupones de intereses de su deuda por más de US$ 80 millones. El próximo 29 de septiembre tiene que pagar más de US$ 40 millones. Se había estudiado la posibilidad de buscar acuerdos con sus acreedores para tratar de salvar la situación, sin embargo, medios internacionales dicen que la empresa no habría cumplido con los plazos establecidos. De esta forma, el gigante asiático queda al borde del default tras vencer el pago de la emisión de deuda.