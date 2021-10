El analista de inversiones de Capitaria, Ignacio Vidal, conversó con Agenda Económica sobre sobre los resultados y expectativas de las bolsas en Estados Unidos, así como también la situación particular en Chile. Vidal comentó que “obviamente todas las bolsas tienen cierto grado de correlación, pero en Chile para mí está pasando algo en particular: se está poniendo bastante más énfasis en los problemas internos que estamos teniendo. En el corto plazo quizás haya un poco de outside si seguimos viendo que este eventual cuarto retiro pierde fuerza y se posterga la votación para después de las parlamentarias, lo que obviamente podría reducir o poner menos presión a ciertos legisladores de votar a favor de este proyecto”. “Por tanto, si vemos que se sigue postergando eso, podría traer un impulso adicional al IPSA, como vimos ayer que subió entorno a un 2%, pero para mí son temas más internos acá que están poniendo presión y que no han dejado que el IPSA pueda seguir subiendo más que estar, sobre todo, mirando a cómo están las bolsas en Estado Unidos o en el resto del mundo”, aseguró.