Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de marzo fue de 1,9%. Sobre eso conversamos con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, en un nuevo capítulo de Agenda Económica PM. “Esta tendencia a la inflación tiene una razón bien obvia y es que la cantidad de plata que circulaba el año pasado era muy significa y creció de manera desequilibrada, eso es lo que muestra el Banco Central”, aseguró el ex secretario de Estado. Asimismo, Briones abordó la estrategia de aumentos de tasa de interés que ha aplicado el ente emisor para contrarrestar los efectos inflacionarios, asegurando que “el Banco Central ha sido agresivo y va a seguir siéndolo para atacar esta enfermedad que le pega al bolsillo de las personas, particularmente a las más desfavorecidas”. Respecto a la discusión de un eventual quinto retiro, el ex ministro sostuvo que “tiene mucho que ver con oportunismo político” y que “desconocer la evidencia que entrega el Banco Central implica insistir en un error, exacerbando los problemas que hoy día tenemos”.