El ex ministro de Hacienda Ignacio Briones conversó con Agenda Económica sobre el acontecer económico y la proyección que se espera para Chile en los próximos meses. El también ex candidato presidencial manifestó que “vamos a tener un alza del desempleo y a eso le sumas esta inflación que va a tener componentes que son bien significativos para las personas, particularmente en invierno”. “El petróleo por mucho que se suavice -y yo he adherido la medida del Gobierno de ampliar los fondos del Mepco para tal efecto- va a subir igual (…); vas a tener una subida del gas, que no está regulada por el Mepco; vas a tener una subida de la parafina; y una subida del precio del trigo por el efecto de la crisis”, agregó. “Entonces, es una combinación bien dura y yo el mensaje principal que trataría de dar acá es: tomemos conciencia de esto que se viene, porque a mí lo que me angustia un poco es como que uno no ve esa conciencia. Como que venimos todavía con el vuelito del año pasado, de este espejismo, y la verdad es que a mitad de año va a ser complicada la situación”, sentenció.