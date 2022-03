El futuro director del Servicio Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, se refirió en Agenda Económica a la asesoría sobre explotación de litio que realizó para SQM entre 2010 y 2011, estudio por el cual recibió $80 millones. “Yo creo que lo más sano es que la cartera de clientes con las que trabajó Aserta, en el momento en que haya algún proceso que tenga que tomar el SII la potestad de condonación, voy a tener que delegarla en algún subdirector pertinente”. Frigolett afirmó que esto está siendo tratado junto al presidente Gabriel Boric para “ver cuáles son los mecanismos que aseguren total transparencia en los procesos que vengan a futuro y en los que, probablemente, están en proceso y en los cuales me toque tomar alguna decisión. En ese sentido, es claro que si hay algún conflicto de interés por alguna acción de relación contractual que haya yo tenido en el pasado, obviamente tiene que ser de los más transparente y me tendré que inhabilitar y radicar el proceso en quién me parece que es la subdirección idónea para hacerlo en el SII”.