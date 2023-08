Tras la renuncia de Giorgio Jackson y la situación para que la UDI retome el diálogo con el Gobierno para el proyecto de reforma de pensiones, el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, (PPD) comentó a Agenda Económica: “Excusas a la derecha no le ha faltado desde hace seis meses (…). La verdad tiene poca credibilidad la derecha. Yo soy escéptico que se vaya a sentar (a la mesa de trabajo) de buena fe. Obviamente, no hay que perder la fe, no necesitamos a toda la derecha evidentemente para hacer una transformación profunda en los temas de prisión social, así que esperanzados todavía en la discusión que se dé a contar del próximo lunes”.