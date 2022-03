Luego que el presidente Gabriel Boric no descartó racionar el agua potable en la zona oriente de la región Metropolitana, debido a la crisis hídrica, el director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, indicó en Agenda Económica que, en el territorio, “estamos con niveles de agua en los ríos disponible para producir agua potable más bajos que hemos visto en la historia”. Sin embargo, agregó, “es importante decir que ya estamos pasando el periodo de más alto riesgo. El periodo de mayor consumo es entre noviembre y abril de cada año. Estamos a mediados de marzo -marzo es un mes crítico-, por lo tanto, la certeza sobre si va a haber racionamiento o no hay que seguirla monitoreando día a día, no es posible de precisarlo exactamente”. “Nosotros tenemos ventana de 10 días, donde pronosticamos la demanda estimada y la proyección de temperatura que hay y, en ese sentido, podemos decir que inminentemente para los próximos días no hay una restricción al suministro de agua potable en la región Metropolitana, pero sí que la situación es súper sensible”, agregó.