El director de Asesorías para las Américas de Julius Baer, Esteban Polidura, conversó con Agenda Económica sobre las perspectivas en medio de la crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y cómo esto podría producir una recesión económica. “Lo vemos todavía como un escenario poco probable, pero no por ello no necesario de resaltar. Y, ¿cómo podría darse ese escenario de recesión? Ese escenario podría darse si al ambiente actual que estamos viviendo se le agrega un ingrediente más que es un error de política monetaria”, dijo. “¿A qué me refiero? Evidentemente, estamos en una situación donde la inflación es muy alta, pero el ambiente político y geopolítico pudiera traer el crecimiento global hacia abajo. El posible o potencial error de política monetaria podría ser alrededor del tema de tasa, por ejemplo: subir las tasas, hacerlo de una forma muy intensa y que con ello se traiga la inflación hacia abajo, pero por el otro lado, se afecta el crecimiento económico global; tal vez incluso generando un evento de recesión que durará un tiempo determinado. No hay que descartarlo, es una posibilidad”, agregó.