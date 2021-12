En una nueva edición de Agenda Económica, el ex gerente general de la Bolsa de Santiago y director de empresas como EFE, Cristián Solís de Ovando, dio sus recomendaciones para invertir en 2022, destacando que el contexto político y la expectativa de quiénes serán los próximos ministros de Hacienda e Interior, definirán la forma de invertir más eficiente, de menor riesgo y mayor rentabilidad. “Estas cosas van a depender de qué pasa con cosas tan contingentes como quién será el próximo ministro de Hacienda (…) quién es el ministro del Interior, que no se ha dicho y que no es menor, porque todo el tema de La Araucanía, el extremismo, todos los temas que han habido de violencia innecesaria, tienen mucho que ver y totalmente que ver con el ministro del Interior. Y la correlación entre la política con la economía, eso va a depender mucho de cuáles van a ser los parámetros de la inversión”, dijo.