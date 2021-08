El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Carlos Finat, conversó en Agenda Económica sobre la evaluación que hace el Gobierno para implementar medidas energéticas ante la megasequía que afecta al país producto de la emergencia climática. Finat mencionó que el país “sigue en una transición energética, este año superamos los 10 mil megawatts de potencia instalada en energía renovables no convencionales y esa tendencia continúa adelante”. No obstante, añadió, “lo que ocurre es que ninguno de estos cambios, sobre todo un cambio tan rápido para efecto de los plazos que se acostumbran habitualmente en estos cambios, no puede ser un cambio que sea realizado exclusivamente en función de señales de mercado, porque las señales de mercado no son las adecuadas”. “Se requiere una visión global de la transición energética y aparentemente la velocidad de la transición nos ha sorprendido y no contamos hoy día con toda la regulación que sería necesario”, agregó.