La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto para un tercer retiro de los fondos de AFP. En entrevista con Agenda Económica, el senador y miembro de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti (PS), hizo un llamado al Gobierno a no acudir al Tribunal Constitucional (TC): “si la ciudadanía y una inmensa mayoría de la Cámara de Diputados votó a favor, permitiendo este tercer retiro, creo que el Gobierno tendría que escuchar a esa mayoría, no ser insensible y no tratar de ganar por una vía oblicua en el TC”. En caso de que la iniciativa llegue al TC de todas formas, manifestó que “esperemos que el TC no sea el guardián de las AFP, sino que sea alguien que colabora para enfrentar una crsis de esta magnitud”.