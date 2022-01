En una nueva edición de Agenda Económica, Alex Godoy, director de Centros de Sustentabilidad UDD, abordó los desafíos del próximo gobierno respecto a temas ambientales. “En relación al gabinete, es bien interesante porque lo que nosotros vemos es que el gabinete es muy técnico (…) En ese sentido, hay carteras que llaman la atención, que son Energía, donde está Huepe, Maisa Rojas en Medio Ambiente y Juan Carlos Muñoz en Transporte; puede ser una muy buena triada en lo que se viene”, expresó. Asimismo, precisó que se debe continuar con las políticas de descarbonización y energías renovables, lo que a su juicio no está “tan claro” en el programa de Gobierno de Gabriel Boric. “Lo que tiene que hacer el ministro de Energía sería primero continuar con las políticas exitosas que hay en procesos de descarbonización y de energías renovables”, dijo, agregando que “para poder descarbonizar, tú necesitas ciertas certezas jurídicas, como ciertas certezas en términos de fenómenos que vayan a ocurrir y lo mejor de esto es cómo vamos a reemplazar ese carbón en términos de potencial térmico. Esto no es más energía renovable, sino que estamos hablando de lo que se llama energéticos no eléctricos” .