El profesor en macroeconomía de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón conversó con Agenda Económica sobre el endeudamiento de Chile y si el país aún tiene la capacidad para continuar haciéndolo. El académico sostuvo que “yo creo que estamos muy cerca de llegar al tope, al límite, porque si nosotros llegamos a lo que hemos visto recién, que son unos US$ 5.700 millones, que es el doble de lo que vamos a pagar en estos momentos, este año que son unos 3 mil (millones de dólares) –casi el doble–; vamos a tener muy poco margen no solo para seguir endeudándonos, sino porque van a haber muchos acreedores que van a empezar a preferir otro destino de sus recursos a ponerlos en peligro en Chile”. En esa línea, Alarcón comentó que “tenemos experiencia, este no es un tema teórico, es un tema empírico. Lo que le ha pasado a Argentina en este tema: el incremento, el endeudamiento, lleva al final a una situación en que los recursos externos sencillamente no llegan al país, porque hay temor de que haya un sobreendeudamiento”.