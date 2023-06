En un mundo donde las personas toman cada vez más conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y, a su vez, estas toman más protagonismo dentro del círculo familiar, llegando a convertirse en una parte integral de nuestras vidas, es esencial comprender la responsabilidad que conlleva su cuidado.

Como amantes de los animales, debemos asegurarnos de proporcionarles una vida lo más saludable y cómoda posible, prestando atención a los detalles más pequeños, tales como elegir el mejor bebedero para perros, leer la información nutricional de la comida que les damos, elegir el juguete o la arena para gatos más adecuada, entre otros aspectos.

A continuación, te dejamos algunos tips de cómo puedes cuidar de mejor manera a las mascotas más populares del mundo.

¿Cómo elegir el bebedero ideal para tu perro?

Los perros necesitan de una buena hidratación para mantenerse saludables, por lo que dejarles un bebedero siempre lleno de agua fresca es esencial para su bienestar. Al momento de elegir el bebedero para perros más adecuado, es importante considerar la edad, tamaño y raza de tu perro, ya que el tipo de recipiente y la ubicación pueden ser esenciales para prevenir afecciones de tipo digestivo u óseo.

En este sentido, los perros de razas grandes pueden necesitar recipientes más amplios para asegurar un suministro constante y duradero de agua fresca. La ubicación también es un aspecto al que hay que prestar atención, ya que lo ideal es que tanto para este tipo de perros como para los de edad más avanzada, el bebedero no esté ubicado a ras del suelo, sino que esté elevado para prevenir y evitar artrosis, problemas digestivos, entre otros malestares que les pudiese provocar la mala postura.

De esta forma, los perros de orejas largas como los Beagles, Basset Hound o Cocker también necesitan bebederos un poco más estrechos para evitar que sus orejas entren al recipiente.

También es posible encontrar distintos modelos de bebederos portátiles para perros, hay recipientes plegables que puedes dejar en el suelo o también botellas con recipiente incluido para que puedas llevar a cualquier paseo con tu mascota.

Consejos para compatibilizar tus gustos con las necesidades de tu gato

En cuanto al cuidado de los gatos, la elección de la arena sanitaria adecuada es esencial no solamente para la comodidad e higiene de tu mascota, sino que también para la limpieza del hogar, esta debe ser ultra absorbente y aglomerante para facilitar la limpieza del arenero.

Existen diferentes tipos de arena para gatos como arena de fibras vegetales, arena de arcilla o arena de sílice, las que pueden o no tener aromatizantes adicionales. Cada uno de estos tipos tiene sus ventajas, ya sea para el cuidado de tu gatito y el de tu hogar, pero si no tienes claras las preferencias de tu gato lo mejor es ir probando cuidadosamente cada tipo de arena, ya que además de quisquillosos, algunos gatos son sensibles a ciertos olores y texturas, por lo que podría tomar algún tiempo elegir la arena perfecta que cumpla con tus expectativas de limpieza e higiene y que tu gato no vaya a rechazar.

Es importante que permitas que tu gato se acostumbre al arenero y la arena que elijas para él. No te estreses si al principio hace un desastre jugando antes de comenzar a usarlo regularmente para su propósito principal. El proceso de aprendizaje de cada animal es diferente, por lo que es mejor avanzar de manera lenta y gradual, permitiendo que se acostumbre a cada nueva sensación.

Recuerda mantener siempre limpia la caja de arena, reemplazando por completo la arena cada día o agregando arena limpia después de cada uso. Esto ayudará a mantener un ambiente higiénico tanto para tu gato como para ti y toda tu familia.

La tenencia responsable de mascotas implica cuidar de cada aspecto de la vida de nuestros queridos amigos peludos y prestar atención hasta a los detalles más pequeños, por más insignificantes que parezcan muchas veces podrás evitar problemas mayores a futuro.

De esta forma, estarás demostrando tu compromiso por brindarle una vida plena y saludable a tu mascota.