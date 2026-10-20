Lanzan kit gamificado de salud mental: alianza entre la U. Autónoma y el Servicio de Protección impactará a más de 12 mil adolescentes

El Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile realizó el lanzamiento del Kit gamificado “¿Cómo estás? Hablemos de salud mental y neurociencias”, herramienta que busca facilitar el aprendizaje y reflexión sobre el bienestar, trastornos de salud mental y el rol del cerebro, en adolescentes y jóvenes desde los 12 años.

En la actividad -realizada el pasado 8 de octubre- se entregaron detalles de la herramienta y de la alianza con Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE), que permitirá impactar a cerca de 12.000 niños y adolescentes, sólo en la Región Metropolitana.

“Donaremos 300 kit a Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, además de capacitar a cerca de 200 profesionales en la Región Metropolitana y el Maule. Lo que buscamos es brindar una herramienta a los profesionales del Servicio que trabajan día a día con adolescentes y jóvenes, para que cuenten con recursos lúdicos e innovadores que permiten abordar la prevención y promoción en salud mental”, explicó la directora del proyecto y profesional de la Universidad Autónoma, Nataly Venegas.

En la instancia estuvo presente la directora metropolitana (s) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Carolina Contreras, quien agradeció y valoró esta alianza, señalando que “hoy damos un paso importante. La formación de 120 profesionales en la Región Metropolitana y 40 en la región del Maule, junto con la distribución de 300 kits a nivel nacional, entrega herramientas concretas para acompañar mejor a niños, niñas y adolescentes”.

“Estas herramientas no reemplazan la atención especializada. Buscan abrir conversaciones, ayudar a nombrar lo que sienten y hablar de salud mental sin miedo ni estigmas. Eso también es prevención”, agregó.

¿Qué contiene el kit?

Esta herramienta lúdica fue diseñada en el marco del programa de cultura científica “¿Cómo estás?”, del Centro de Comunicación de las Ciencias, y cuenta con el financiamiento del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. Además de las actividades con el SPE, durante octubre y noviembre también se realizarán jornadas de juego y capacitación en centros CECREA, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El kit reúne un tablero, materiales y un conjunto de cartas de hábitos que permiten construir un personaje a partir de acciones de autocuidado y conductas de riesgo en tres dimensiones del bienestar: mental-cognitiva, física y emocional-social. Todo esto es acompañado por las Orientaciones para Guía de Travesías, que entregan el paso a paso, los objetivos y las preguntas de mediación para cada actividad, junto con un díptico descriptivo que resume la propuesta del kit.