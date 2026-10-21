La tendencia que gana terreno entre los compradores: retiros en lockers crecieron casi cuatro veces este Cyber

El último Cyber, realizado entre el 5 y el 7 de octubre, dejó en evidencia una tendencia que está transformando la última milla en Chile: cada vez más personas optan por retirar sus compras online en lugares que se adapten a sus rutinas, sin necesidad de esperar un despacho en el domicilio.

Así lo reflejan las cifras de Blue Express, que registró un crecimiento de 3,8 veces en los retiros en lockers inteligentes respecto al Cyber de 2025, alcanzando más de 38 mil paquetes retirados mediante esta modalidad.

Uno de los datos más llamativos del balance es que el 43% de los retiros en lockers se realizó fuera del horario laboral, es decir, antes de las 9:00 o después de las 18:00 horas. Esta cifra refleja cómo los consumidores están incorporando nuevas alternativas de entrega a sus desplazamientos cotidianos, aprovechando espacios como estaciones de servicio, supermercados y centros comerciales para retirar sus compras cuando más les acomode.

“Estamos viendo un cambio importante en la forma en que las personas quieren recibir sus compras. Hoy no todos pueden esperar en su hogar un paquete, y ahí es donde las Entregas Fuera de Casa han cobrado cada vez más relevancia. Este Cyber vimos que los retiros en lockers crecieron casi cuatro veces respecto al año pasado, lo que nos confirma que vamos por el camino correcto y que la gente está prefiriendo este modelo porque les entrega más flexibilidad y autonomía. Nuestro desafío es seguir acercando estas soluciones, llegando a nuestra meta de 2.000 lockers en 2027”, señaló Olivier Paccot, gerente general de Blue Express.

Cerca de 2 millones de paquetes procesados

En términos operacionales, Blue Express procesó 1.996.320 paquetes durante la semana del Cyber, registrando un crecimiento de 21% en envíos respecto al mismo período de 2025. El martes 6 de octubre fue la jornada de mayor demanda, con un peak de 400 mil paquetes. Pese al aumento de los volúmenes, la compañía logró entregar el 76,4% de los paquetes nacionales dentro de las primeras 24 horas y el 93,7% durante las primeras 48 horas.

Por su parte, las Entregas Fuera de Casa registraron una tasa de retiro exitoso del 97% durante el evento. Las Condes, Talca, Concepción, Santiago y Temuco fueron las comunas que lideraron los retiros bajo esta modalidad.

Uno de los datos más particulares se registró a más de 3.500 kilómetros del continente: el Punto Blue Express Aloha Anana, ubicado en Rapa Nui, lideró los retiros entre los puntos de atención de la compañía, un reflejo de cómo este modelo amplía las alternativas en todo Chile.

Estos resultados se enmarcan en la expansión de la red de Blue Express, que actualmente cuenta con más de 3.200 Puntos Blue Express y cerca de 800 lockers inteligentes a lo largo de Chile, acercando nuevas alternativas de entrega tanto a grandes ciudades como a localidades más alejadas.