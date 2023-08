La educación técnico profesional ha llamado la atención de los estudiantes en los últimos años gracias a carreras más cortas y económicas, así como también por su alta empleabilidad. El crecimiento de este sector educacional ha logrado aumentar su matrícula agregando valor a su plan de estudios, acorde a los cambios y avances de la sociedad y la tecnología.

En entrevista con CNN Chile, la directora de Investigación Aplicada e Innovación de Duoc UC, Catalina Petric, habla sobre el impacto de esta área en los estudiantes y en la sociedad, y evalúa el panorama actual en el país. “La investigación aplicada y la innovación del sector técnico profesional es mucho más incipiente. Acá tenemos el desafío de formar parte de ese ecosistema y posicionarnos”, destaca.

—¿Qué se entiende por innovación e investigación aplicada y cuál es su rol en la educación superior técnico profesional?

—Cuando hablamos de investigación aplicada hablamos de una investigación que se hace cargo de resolver problemáticas reales de la industria y el sector social que vemos hoy en día. Por lo tanto, con la esencia práctica que tienen los Institutos Profesionales, y con el vínculo directo que tienen nuestros profesores con el sector productivo, abordamos esas problemáticas y nos hacemos cargo a través de un proceso de investigación aplicada para poder llegar a crear nuevas innovaciones que puedan crear valor en este sector, y poder avanzar así también como país, impactando de esta forma en la formación de nuestros estudiantes.

Catalina Petric, directora de Investigación Aplicada e Innovación Duoc UC

En 2018 el Gobierno promulgó una nueva ley de aseguramiento en la calidad en que se mandataba a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica a incluir la innovación como parte integral de su quehacer. La directora explica que “los Institutos Profesionales hasta la fecha habíamos hecho docencia, y desde hace algunos años ya está incorporada la vinculación con el medio como una función transversal obligatoria. Desde 2018, entonces, la investigación, la creación y la innovación, ya deben ser parte de las funciones transversales de las instituciones “.

Petric sostiene que Duoc UC incluye la investigación aplicada y la innovación dentro de sus pilares estratégicos incluso desde antes de 2018, cuando se lanza la ley: “Lo hace desde 2016 como parte integral de nuestro quehacer y de ser líder, e ir incluyendo estos desafíos dentro de lo que implica el desarrollo y la mejora en la calidad de lo que tiene que ver con la educación, formación y lo que hacen nuestros docentes”.

—¿Cómo está hoy Chile respecto a este tema?

—Chile se encuentra en un momento bastante incipiente. El ecosistema de innovación nacional está más o menos consolidado. Ahí participan principalmente la academia a nivel de universidades. Las empresas aportan justamente las necesidades que tienen en desarrollo para poder surgir, y para poder estar acorde con las tendencias y justamente no quedarse en el pasado, sino que estar continuamente actualizándose y respondiendo a las necesidades del mercado, de la industria y de los usuarios. Por otro lado, está el Gobierno, donde están los fondos públicos que apalancan todas estas investigaciones para que las universidades y las empresas podamos trabajar en investigación y desarrollo con el fin de poder ir avanzando. En ese sentido, la investigación aplicada y la innovación del sector técnico profesional es mucho más incipiente, dado que acá tenemos el desafío de formar parte de ese ecosistema y posicionarnos dentro de ese ecosistema.

—¿Qué es para ustedes la innovación y la investigación aplicada?

—La investigación básica siempre piensa en desarrollar tecnologías hacia el futuro, con escenarios que todavía no conocemos. Se hace en laboratorios y no logra probarse en el mercado. Lo que hace la investigación aplicada es probarlas realmente en el mercado. Cuando tienes la brecha entre lo que desarrollas en un laboratorio y lo que quieres desarrollar y probar a una solución real del mercado, surge que tiene que haber una adaptación. Tiene que haber una nueva investigación adaptada que te permita ajustar ese producto, proyecto, proceso o servicio que estás haciendo, de manera que responda óptimamente a la necesidad de ese sector productivo o ese sector social. Ahí es donde entra la investigación aplicada, es ahí donde desde el sector técnico profesional nos queremos posicionar en este nuevo ecosistema nacional de innovación y, por qué no decirlo, en el ecosistema internacional de innovación y aportar desde ahí con nuestra formación técnico profesional.

—¿Cuáles son los principales desafíos de este tema y cómo impacta en los estudiantes y titulados de Duoc?

—Al encontrarnos en un escenario bastante incipiente, tenemos nosotros el desafío de demostrar dónde vamos a posicionarnos y dónde creamos valor. Impactamos a través de dos aristas: la primera es la experiencia propia que tienen los estudiantes al trabajar con nosotros en los proyectos de investigación aplicada o cada proyecto de innovación que se desarrolla al interior de Duoc UC con distintas convocatorias y diferentes financiamientos internos. Estos proyectos se hacen con equipos de tres profesores y cinco estudiantes como mínimo. En ese sentido son los alumnos los que tienen un rol de ser ayudantes de investigación donde son ellos que van a las tomas de muestra, hacen las entrevistas, son los que recogen la información real que se necesita para el sector productivo. Luego esta información es tomada y analizada por nuestros investigadores, por lo tanto, nos permite tener la data necesaria para analizar cuál es el ex ante de que tomemos nosotros el proyecto, y el ex post, verificar cuál es el aporte que estamos haciendo nosotros mediante esta investigación.

La directora de Investigación Aplicada e Innovación detalla: “Si tú miras el tamaño de Duoc, te vas a dar cuenta que el volumen de estudiantes, el volumen de docentes que participan es un volumen pequeño en relación con la cantidad de estudiantes que tenemos en Duoc. Ahí está la otra arista. Todo esto lo hacemos por impactar al sector productivo y por impactar también en la formación de nuestros estudiantes, ¿cómo lo hacemos para impactar a todos nuestros estudiantes y no solo a los que participan?”.

“Cada una de las experiencias que se desarrollan en esta investigación aplicada se hacen por lo general a través de un grupo de profesores que trabaja un proyecto en su disciplina, en lo que ellos desarrollan y son expertos y en la asignatura que ellos mismos dictan en sus áreas de estudio. Una vez que generamos este nuevo conocimiento, lo empaquetamos y lo que hacemos es llevarlo al currículum. Nosotros diseñamos un recurso de aprendizaje que se inserta en una asignatura. Entonces el conocimiento que se generó a nivel de un proyecto de innovación aplicada se traduce en un nivel de aprendizaje que se inserta en esta asignatura y su maleta didáctica. Luego, al semestre siguiente, todos los estudiantes que cursan esta asignatura se van a ver impactados porque ese recurso de aprendizaje que está contenido en su asignatura y cada asignatura es cursada anualmente por entre 2 mil y 10 mil estudiantes. De esa manera, lo que nosotros generamos a nivel de investigación aplicada impacta a los estudiantes en su formación“, agrega.

Hablando de cosas concretas, Petric menciona que “Duoc UC ha desarrollado proyectos en esta materia que están siendo un aporte actualmente. Iniciativas para zonas de catástrofes o lugares en conflicto, u otros avances como el relacionado con huertos hidropónicos“.

—¿Qué tipo de proyectos han realizado?

—El realizar investigación aplicada desde 2016 nos ha permitido tener un bagaje y un aprendizaje de lo que hemos podido aportar a la formación de nuestros profesores, saber también cuáles son las disciplinas donde podemos aportar. Uno de los proyectos que hemos desarrollado hasta ahora y que está en etapa de transferencia a nivel nacional e internacional, es un proyecto llamado AYA. Este pretende resolver ciertas condiciones en momentos de catástrofes: después de un terremoto, cuando hay poco acceso al agua, poco acceso a alimentos. Lo que hicimos fue crear un sistema hidropónico con acuicultura, donde se crea un nuevo sistema autónomo de generación de alimentos hidropónicos. Pero además en este sistema de acuicultura los propios peces son capaces de renovar y regenerar esas aguas que vienen utilizadas por el sistema hidropónico, vuelven a esta piscina donde nos encontramos con los peces que son capaces de purificar el agua a través de las heces y a través de distintos procesos químicos. Es decir, el huerto hidropónico existe, la tecnología en que los peces puedes limpiar el agua también existe, pero nunca nadie los había puesto juntos. Y en este sentido nosotros ponemos y conjugamos estas tecnologías y creamos un nuevo producto, el que se puede instalar de manera autónoma, tanto después de un terremoto o un incendio. Hoy en día el profesor que lo creó se encuentra en España trabajando para una fundación para poder instalarlo en Etiopia. También hemos tenido diferentes ofertas para poder llevar este tipo de productos a la zona en que hoy en día ha habido inundaciones y distintas necesidades que han surgido.

—También hay un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación a partir de Nodos TP, ¿cuál ha sido el trabajo concreto entre el sector público y el sector privado en educación?

—Desde hace un año tenemos una mesa de trabajo con el Mineduc en que se busca crear e impulsar políticas públicas que a los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica nos permita apalancar el desarrollo de esta función transversal que deben tener nuestras instituciones. La mayoría de los instrumentos públicos que hoy existen para poder acceder a financiamiento, están dirigidos solamente a universidades y no tienen dentro de sus bases los requisitos para que puedan acceder a ellos los institutos profesionales. Hoy solamente hay dos que han sido creados los últimos dos años que son para Institutos Profesionales. Por lo tanto, este trabajo en conjunto con el Mineduc busca tener una mesa de trabajo con todos los representantes de Institutos de Formación Técnica de manera de que podamos dilucidar y entender cuáles son las políticas públicas necesarias, cuáles son los fondos y características y de qué manera nosotros podemos también impulsar hacia otros ministerios para que se consideren la formación técnica profesional como un actor relevante y como un actor que pueda también postular a proyectos. Tenemos este Nodo TP que se va a llamar Innova TP, que va a ser un grupo de Institutos Profesionales que vamos a trabajar en esto y estamos impulsando políticas públicas, proyectos y fondos de financiamiento en distintas aristas que puedan apalancar el desarrollo de innovación e investigación aplicada al interior de los Institutos Profesionales.

“Chile es un país donde el ecosistema de innovación está en desarrollo y continuo crecimiento y en ese sentido, la investigación aplicada ha comenzado a resolver problemáticas reales y generar innovaciones que impactan tanto en la formación de los estudiantes como en el sector productivo. En esta búsqueda constante por fusionar el conocimiento académico con la realidad industrial y social, Duoc UC ha demostrado su compromiso con la formación integral y el desarrollo sostenible de sus estudiantes y de la sociedad en general“, finaliza Petric.