La actriz, activista vegana y creadora de contenidos Eliana Albasetti conversó con CNN Influencers sobre el veganismo en Chile, su refugio de animales, Santuario Empatía, y sus libros No nací vegana y Los niños nos enseñan sobre empatía. “Ser vegano es muy fácil, lo difícil es ser animal. Ser una vaca es difícil, ser un chancho es difícil, ser una gallina es difícil. Ser una vaca que podrías vivir 25 años si a los 2 años no te agarran te ponen un tiro, te cuelgan de una pata: eso es difícil, ser vegano no”, comentó. “Yo creo que las personas que no quieren ser veganos tienen muchas excusas, pero las personas que quieren ser veganas encuentran siempre la forma. En realidad, lo principal de nosotros de cambiar las proteínas son por las legumbres y las legumbres siempre son más baratas que cualquier carne. Entonces, ahí ya tienes un precio mucho más bajo”, añadió.