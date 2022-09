Durante la concentración del Partido Republicano este domingo, luego del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, se dio la concentración del Partido Republicano con figuras como José Antonio Kast, el diputado Johannes Kaiser y el senador Rojo Edwards, este último, subiendo al podio para dar un discurso sobre su propia visión de la jornada y los próximos pasos a seguir.

En dicho contexto, el senador comenzó emplazando directamente al presidente Gabriel Boric: “Esto marca el término de su gobierno como lo conocíamos. Su proyecto de vía política, su proyecto de gobierno y su ideología, han sido derrotados”.

Tenía todo para ganar, presidente Boric, partió con un 80% [de aprobación], y no trepidó en usar los recursos de todos los chilenos para intervenir en esta elección. Usted no puede liderar una supuesta Convención 2.0“, advirtió Edwards.

En cambio, señaló, “en el futuro, los grandes cambios sociales y constitucionales deben discutirse en el Congreso, porque el poder Ejecutivo no da garantías de ecuanimidad”, dijo, yendo al punto que Republicanos comparten con Chile Vamos: “El gabinete político debe renunciar hoy mismo, y no se olvide presidente que este plebiscito también es una opinión de los chilenos respecto a su gestión“.

Así, entregó un análisis de la situación nacional, dirigiéndose nuevamente al mandatario: “Presidente, usted debe empezar a gobernar, no puede simplemente comenzar de inmediato una nueva campaña porque Chile está sufriendo con sus políticas: El sur está asolado por el terrorismo, el norte, por la inmigración descontrolada, Chile entero por la delincuencia y los narcos; los trabajadores sufren por la inflación y el desempleo, las instituciones están casi todas desfondadas, vivimos una crisis de vivienda y un ambiente político encrispado“.

“Chile, presidente, no merece ser castigado con otra asamblea constituyente a semejanza de la que acaba de fracasar”, emplazó Edwards, agregando: “No más pifias a nuestro himno nacional, no más cancelación ni violencia con los que piensan distinto, no más Rojas Vade y no más ‘pluriradicales‘”, expresó, recibiendo una ovación.

“Todos los firmantes del acuerdo de noviembre, que culmina hoy, deben hacerse un mea culpa y tener humildad a la hora de hacer propuestas desde el día de hoy en adelante, porque ya se equivocaron y el pueblo chileno lo ha dicho así”, dijo, manifestando sí que “no se confundan: Vamos a participar de todos los procesos políticos venideros; representamos a un porcentaje importante de la población, de hecho, somos el partido en identificación ciudadana más grande de Chile (…)”.