A eso de las 9 de la mañana, la ministra del Interior, Izkia Siches, se acercó hasta su local de votación en La Florida para sufragar en el plebiscito de salida. Allí fue consultada respecto a la posibilidad de que se concrete un cambio de gabinete tras la votación de este domingo, a lo que respondió que “esta es una potestad presidencial. Obviamente, todos los equipos se están evaluando continuamente“. La secretaria de Estado además agregó que “siempre he estado disponible a contribuir a nuestro país, lo he hecho con todo el ánimo que corresponde, en las distintas responsabilidades que me ha encomendado el presidente”.