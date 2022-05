La ministra de Salud, Begoña Yarza, se refirió a los dichos del ex titular de la cartera, Enrique Paris, quien señaló que desde el Gobierno están dando “señales confusas” en la comunicación de riesgo del COVID-19.

“La comunicación de riesgo ha sido muy mala. Ayer mismo el subsecretario dio unas señales muy confusas, la ministra Yarza también se ha equivocado varias veces y ha dado señales muy confusas”, dijo Paris.

Al respecto, la ministra Yarza señaló que “la comunicación de riesgo no es asustar a la población, es educar para que las personas tomen decisiones en coherencia a la situación epidemiológica”.

“A veces dicen que esta excepción de dejar de usar la mascarilla en un espacio abierto cuando no hay nadie cercano es comprometer la comunicación de riesgo. Yo quiero decirles que creo que la comunicación de riesgo no es asustar, no es poner medidas planas que no guarden relación con lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico”, agregó.

La secretaria de Estado -que no mencionó directamente a Paris- recalcó que “la comunicación de riesgo es que las personas tomen las decisiones, que nos protejamos, que seamos coherentes, que seamos transparentes y que no sean decisiones que toma una persona, sino que los tomamos colectivamente”.