Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de absolver a todos los acusados por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, los diferentes integrantes de la Democracia Cristiana (DC) han manifestado sus opiniones al respecto.

La recientemente electa como candidata presidencial por el partido, Ximena Rincón, calificó que el fallo tomado por el tribunal “indigna”.

La senadora criticó que pese a “todos los antecedentes que hay, escuchar el otro día a Nelson Caucoto (abogado de la familia Frei) en un conversatorio en el aniversario de la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, nos ratifica y nos confirma todo lo que sabemos, de verdad no se entiende este fallo“.

Además, Rincón envió un mensaje de solidaridad a la familia y entregó su apoyo para “todo lo que sea necesario para que esta situación se revierta por parte de la Corte Suprema. Esto es tremendamente doloroso”.

La instancia revocó el fallo de 30 de enero de 2019 dictado por el ministro en visita Alejandro Madrid, quien había condenado a Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, “como autor el primero, coautores el segundo y el tercero, cómplice el cuarto y encubridores el quinto y el sexto, del homicidio de Eduardo Frei Montalva”.

El fallo consigna que “los hechos que se ha tenido por acreditados en los motivos que anteceden no resultan subsumibles en la descripción típica del delito de homicidio por el que se formuló acusación a los encausados, en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal, pues la prueba reunida durante la tramitación del proceso, valorada en conformidad a la ley, no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud”.