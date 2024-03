Ximena Rincón, senadora de Demócratas, en su intervención para escoger al presidente de la Cámara Alta, señaló que nosotros íbamos a cumplir el acuerdo.Sin embargo, acusó que previo a la votación “me traen un papel a mí, yo no soy jefa de bancada, osea así de mal están las cosas” y subrayó: “A mí no me corresponde firmar el papel, pero es un tema de formas, de maltratos, porque fui aludida sin nombrarme, aquí hablo como mujer, que un colega diga que esto es una ‘tema de enfrentamiento de dos personas’ y es un tema político”.