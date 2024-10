Winter dice poner “las manos al fuego” por la probidad de Karamanos: “No me calza con el personaje”

En el marco del Caso Convenios, un informe la PDI dice que la socióloga realizó cinco transferencias a la Fundación Cultura. Se piensa que los dineros tendrían relación con fines políticos en el marco de la campaña del presidente Gabriel Boric en 2021.

El diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Winter aseguró que pone “las manos al fuego” por la probidad de Irina Karamanos.

¿Qué pasó?

Una publicación de El Mostrador, dio cuenta que la Policía de Investigaciones (PDI) detectó, en el marco de las indagatorias del denominado Caso Convenios, cinco depósitos de la socióloga a Procultura, una de las fundaciones investigadas.

Según el medio citado, la PDI apuntaba a que Karamanos habría estado devolviendo fondos de proyectos adjudicados para fines políticos. Esto en el contexto de la campaña presidencial de Gabriel Boric de 2021.

Sin embargo, la ex primera dama negó “categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura. Además, desmintió “rotundamente” su participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política.

Además, indicó que prestó servicios para la organización, entre mayo de 2021 y febrero de 2022, por un monto de $973.500 mensuales”.

También se cuestiona la “paralización” de las indagatorias tras la remoción del fiscal a cargo del caso, Carlos Palma, quien fue suspendido por presunta relación con Luis Hermosilla en el Caso Audios. En su reemplazo se designó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Pese a ello, la Fiscalía emitió una declaración donde indica que “la causa por el delito de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias conocida como ‘Caso Procultura‘, asignada al actual fiscal fegional de Coquimbo, Patricio Cooper, está siendo desarrollada con la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público en su tarea de dirigir la investigación de hechos que podrían revestir carácter de delito”.

La Fiscalía Regional de Coquimbo respecto a las situaciones en el caso llamado “Procultura” informa lo siguiente: pic.twitter.com/9r5URaDr6g — Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) October 3, 2024

Reacción de Winter

En entrevista con La Tercera, se le consultó al diputado Winter, quien es cercano al círculo del presidente Boric, si cree en la versión de Irina Karamanos sobre el caso.

“Sí, yo le creo“, contestó de forma tajante, ante lo cual se le preguntó si pone las manos al fuego por ella. “Sí. Yo tengo más información de a que usted tiene, sin embargo, que Irina Karamanos haya incurrido en algún hecho reñido con la probidad, sí, pongo las manos al fuego“, añadió.

Luego de unos minutos, profundizó en su respuesta: “Cuando digo que pongo las manos al fuego, yo no conozco el caso. Yo no tengo idea de la relación de Irina Karamanos. Lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido en la probidad. Eso no me calza con el personaje“.