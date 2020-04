“Pido sinceras disculpas”, aseguró el diputado Frente Amplista Gonzalo Winter (Convergencia Social) luego de que vitalizaran un video en donde trata a los diputados Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda (PH), Pamela Jiles (PH) y Renato Garín (INDP. Ex RD), como “Los Locos Adams”.

“Hay dos comités previos en el Frente Amplio, y hay otro, que es el de los llamados Los ‘Locos Adams’, pero hay de todo. Ahí está Garín, Florcita, la Pamela”, dice Winter en una sala de sesiones del Congreso. Según señala el registro, el diputado habría olvidado apagar el micrófono.

Lee también: Mañalich asegura que hay una “guerra de los respiradores en el mundo” y que manejarán su llegada a Chile en “estricto secreto”

“Por mi parte lo tomo como una chiquillería menor, una pequeña joda para reírse”, apuntó el diputado Florcita Motuda, quien además señaló que le pareció grave que existiese esa grabación “no estando allí el presidente de la Comisión”.

Por otro lado, el diputado Garín afirmó que está de luto, puesto que su padre falleció hace algunas semanas, y no responderá a “el nuevo ataque personal que he recibido de parte de un compañero”.

Asimismo, aseveró que “este es el clima en el cual me ha tocado trabajar durante estos dos años. Y cuando he respondido arman escándalos y denuncias falsas”.

Estoy de luto, por respeto a mi Padre no responderé el nuevo ataque personal que he recibido de parte de un compañero. Solamente diré que este es el clima en el cual me ha tocado trabajar durante estos dos años. Y cuando he respondido arman escándalos y denuncias falsas.

Renato

— Diputado Renato Garin (@GarinDiputado) April 5, 2020