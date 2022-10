El diputado Aedo condiciona el voto de los parlamentarios de la Democracia Cristiana y emplaza al Partido Comunista a que se pronuncie a favor de la gestión de Micco. “Si eso no llega, y no satisface a la bancada, obviamente nuestros votos no están para Karol Cariola para presidenta de la Cámara de Diputados", advirtió el jefe de Bancada.