El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, emplazó a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, acusando que no actuó a tiempo para prevenir el desborde del canal Santa Marta.

El jefe comunal expresó que la maquinaria destinada a retirar la basura que mantiene el flujo del canal obstruido tardó horas en llegar.

“Estamos desde las 6:30 pidiendo a la DOH que llegue. Son pasadas las 11:00 y todavía no llega la maquinaria“, relató.

El alcalde relató también que personal municipal había limpiado dicho canal previo a las lluvias, pero que la infraestructura del conducto sigue siendo insuficiente.

“Ya es una triste tradición de la comuna, cada vez que caen más de 15 mm, se desborda este canal, generando el anegamiento del Camino a Melipilla y poniendo en riesgo a las viviendas“, expresó el jefe comunal.

“Yo soy siempre cauteloso en pedir las cosas de buena manera a este gobierno y al anterior, pero tienen que entendernos que la paciencia se agota. Estamos desde muy temprano acá, mojándonos y viendo cómo el canal se rebalsa sin que llegue la maquinaria (…). Al menos que la gente tenga la tranquilidad de que el alcalde, los equipos y el ministerio están trabajando, haciendo lo que está en sus manos para que esto no ocurra, y hoy vemos que lamentablemente hay una de las partes que no está haciendo lo que corresponde, porque no está la maquinaria”, acusó.