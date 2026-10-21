Vocero de Gobierno y rebajas de penas a abusadores de niños y violadores: “El Ministerio de Justicia cumplió estrictamente con su obligación legal”

El nuevo vocero de Gobierno, el subsecretario de la Segegob Gonzalo Arenas, se refirió a las 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores que fueron otorgadas durante la administración del Presidente José Antonio Kast.

Según información de Interferencia, del total de decretos, 27 corresponden condenados por abuso sexual de menores y 29 a delitos de violación.

Respecto a este hecho, el vocero Arenas sostuvo que “es una noticia que es bastante malintencionada. Porque supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a delincuentes que cometieron abusos sexuales. Y hay que aclarar el procedimiento”.

“Este es un procedimiento establecido en la ley; no es arbitrario por parte de la autoridad. Si las personas cumplen con los criterios establecidos en la Ley y son aprobadas, la decisión se toma por parte de las comisiones de rebajas de penas. El Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes. Es lo que ha establecido, por lo demás, cuando no se ha hecho, los Tribunales de Justicia“, añadió.

En esa línea, recalcó que “por lo tanto, aquí no estamos hablando de si algo nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la Ley. Es un derecho. Y no somos un Gobierno arbitrario, somos un Gobierno que cumple con la normativa. Y la normativa es clara”.

Finalmente, recalcó que “se modificó la Ley en el año 2022 prohibiendo específicamente el tema de los delitos sexuales. Hay que decir que ninguno de esos decretos se refieren a delitos cometidos posteriormente a esa reforma. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia —y además el ministro de Justicia ya se refirió al tema— ha cumplido estrictamente con lo que es su obligación legal”.