En medio de los graves incidentes producidos la noche del sábado, cuando se desalojaron a los comuneros mapuche de las alcaldías tomadas, un polémico audio de WhatsApp se filtró. Era la voz de Gloria Naveillán, vocera de los agricultores de Malleco alentando el levantamiento de civiles en Traiguén.

“¿Cuántos levantan la mano? A las 12:15 en la plaza, con palos, porque aquí nos van a pegar, así que hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse“, se la escucha decir en el mensaje.

En entrevista con CHV Noticias, Naveillán aseguró que “aquí no había ningún grupo organizado, fue un grupo de WhatsApp que se armó a las 10:30 de la noche y que sencillamente dijimos ‘la municipalidad no puede seguir tomada, se está desocupando la de Curacautín, la de Victoria, pucha, no podemos dejar que la nuestra siga tomada’. No fue más que eso, no había nada más organizado”.

Sobre el llamado a que las personas fueran portando palos, la vocera sostuvo que eran “para defenderse, fui súper clara en el audio“.

Naveillán y también asegura que luego de esto ha recibido múltiples amenazas, asegura que no es racista y que no lidera ningún grupo de ultraderecha en la zona.

“Para nada, cómo voy a ser racista si somos todos mezclados, somos todos los mismos, todos tenemos nacionalidades y razas y todas mezcladas que producen al chileno, por lo tanto de racista yo no tengo nada“, agregó.

Durante esta jornada, dirigentes mapuche anunciaron que presentarán querellas para que se investiguen las agresiones que sufrieron los comuneros por parte de civiles.

“Aquí el gobierno y el Ministerio Público lo mínimo que tenía que haber hecho es sacar adelante una investigación que busque los responsables”, indicó Rodrigo Curipán, vocero de los comuneros mapuche detenidos en Angol, sobre “quienes produjeron los cobardes agresiones contra los mapuches ya detenidos y que estaban en una situación de inmovilidad, los golpearon y generaron heridas y a parte les quemaron algunas herramientas de trabajo, como son los vehículos”.

En el centro de Temuco, Carabineros interrumpió este martes una marcha que no estaba autorizada y que terminó con detenidos. En Lumaco también se registraron enfrentamientos en la ruta que dejaron a seis carabineros y tres comuneros lesionados.