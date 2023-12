Después de que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco sentenciara a 32 años de prisión a Luis Tranamil por el homicidio del suboficial de Carabineros Eugenio Nain, la viuda del uniformado, Dahianna Pereira, se refirió al hecho y aseguró que “nadie va a pagar el daño que causaron”.

En una conversación con CNN Chile, la esposa del suboficial comentó que esperaba una condena más larga para Tranamil, pero se siente conforme con la pena otorgada.

“Como decían, pena de muerte no hay, pero para mí, la pena de muerte sería muy fácil para él, muy fácil para quienes estuvieron en el lugar, porque nadie va a pagar el daño que causaron sentimentalmente y psicológicamente”, comentó.

Asimismo, explicó que el daño causado a su hijo y a la familia es extremadamente grande; no obstante, aseguró que lo único que espera “es que no le den beneficios“, ya que, en su opinión, es una persona que “no se merece nada“.