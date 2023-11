El municipio de Vitacura lanzó este lunes la campaña “Pisar caca no da suerte”, iniciativa que busca concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas.

La iniciativa tiene relación con situaciones ocurridas en la comuna. Por ejemplo, desde la administración indicaron que en basureros especiales para la recolección de fecas de animales, se junta en un mes aproximadamente más de 400 kilos de desechos. ¿El problema? Una cantidad similar queda sin recoger en las plazas.

La alcaldesa Camila Merino comentó al respecto que los espacios públicos de la comuna están pensados “para que todos podamos compartir en armonía: personas mayores, niños, familias y también las mascotas; pero esta convivencia en comunidad requiere ciertas normas para que todos podamos sentirnos parte”.

Por eso, pidió mantener “a tu perro con correa en los espacios públicos y recoge sus desechos, pues así cuidamos a los demás vecinos y sus mascotas”.

Situación en la comuna

Vitacura se califica como la primera comuna pet friendly del país. En total, hay 10.696 mascotas inscritas en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía. De esos, 8.844 corresponden a perros y 1.852 a gatos.

La Ley de Tenencia Responsable exige -entre otras medidas- implantarles microchip e inscribir a perros y gatos en el registro nacional, brindarles cuidados veterinarios, responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario, y respetar las normas de salud y seguridad pública.

Para ello, la comuna cuenta con 69 contenedores especiales para depositar los desechos de animales, también denominados doggies, donde cada uno tiene una capacidad de 20 litros. En promedio, al día se recogen 6 kilogramos de a fecas de perros desde esos contenedores, es decir, al mes se podrían juntar 414 kilogramos de fecas en cada basurero, dijo el municipio.

Específicamente, en el Parque Bicentenario, hay 13 doggies instalados, lo que equivale a un retiro promedio de 78 kilogramos de fecas de perro al día. A su vez, personal municipal de aseo recoge aproximadamente la misma cantidad de esos desechos, desde el pasto.

Debido a esto, la alcaldesa Merino recalcó la importancia de mantener amarrados con su correa a los perros: “Cuando un perro permanece suelto, es fácil perderlo de vista. Y si no vemos a nuestra mascota, no sabemos si tenemos que recoger -o no- sus desechos, para mantener el orden y la higiene del espacio público”.