Visa Waiver: Cifra de chilenos que exceden tiempo de permanencia en EE. UU. llega a su nivel más bajo en seis años

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó los resultados del último informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que dio cuenta de una reducción en la cantidad de ciudadanos chilenos que exceden el tiempo máximo de permanencia autorizada a través de la Visa Waiver.

De acuerdo con el reporte oficial, un 1,5% de los chilenos que ingresaron a Estados Unidos mediante la exención de visado superó el límite permitido de estadía.

La cifra representa una caída del 35% en comparación con el año previo y se posiciona como el nivel más bajo registrado en los últimos seis años.

Según señalaron las autoridades, el indicador es determinante para el cumplimiento de los estándares exigidos por Washington.

Desde el Gobierno atribuyeron los resultados positivos al reforzamiento de las medidas de control y al trabajo coordinado entre Cancillería, el Ministerio del Interior, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y el Registro Civil e Identificación.

“La Visa Waiver para viajar a Estados Unidos es un enorme beneficio que disfrutan 350.000 chilenos al año. Y hoy tenemos novedades muy buenas para Chile. Nuestro país ha registrado la tasa más baja en seis años de chilenos que exceden el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos con un 1,5%”, remarcó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

“Esto es una caída del 35% en el último año. ¿Qué significa esto? Que las gestiones hechas por nuestro país demostraron ser eficaces y estamos cumpliendo con los requisitos exigidos para mantener este beneficio. La Visa Waiver permite a los chilenos viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o de negocios, sin necesidad de solicitar una visa, solo mediante autorización electrónica, y permanecer en el país por un máximo de 90 días”, acotó.

La autoridad añadió que “Chile es el único país de América Latina que cuenta con este beneficio y mantenerlo requiere de compromiso y también de responsabilidad. Sigamos cuidándolo, respetando las normas migratorias y haciendo un uso responsable”.