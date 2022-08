Este lunes, la senadora Ximena Rincón (DC) hizo polémica al cuestionar un antiguo mensaje publicado por el presidente Gabriel Boric. “Maldigo la solitaria estrella de la bandera“, señala el tuit que publicó en septiembre del 2016 el entonces diputado .

“Esto no es verdad! Pido a equipo del presidente revise esto pues no creo que sea efectivo este tuit!”, replicó la parlamentaria, llenándose de críticas en redes sociales, ya que lo escrito por el mandatario es un parafraseo de la canción Maldigo el alto cielo de Violeta Parra.

Tras los cuestionamientos, Rincón decidió borrar su mensaje. Sin embargo, el Ministerio de las Culturas y las Artes publicó una captura de su tuit, afirmando que se trataba de “una canción de nuestra querida Violeta Parra” y añadiendo un link de YouTube con la canción.

Si bien ambas publicaciones fueron eliminadas, diversas figuras políticas reaccionaron al intercambio. Entre los que cuestionaron al mandatario se encuentran el diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano) y la diputada Camila Flores (RN).

“¿Qué quiso decir presidente aquel 18 de septiembre, a las tres y media de la madrugada? Por mera curiosidad solamente. Y ojo, no me vaya a decir que la cita corresponde a la canción de Violeta Parra“, escribió Ojeda.

Por su parte, Flores pidió aclaraciones: “Presidente Gabriel Boric, usted escribió eso? De verdad es su cuenta oficial? Espero sea una cuenta falsa porque sino, su mensaje es inaceptable y debe explicación al país. Aclare esto a la brevedad”.

Desde el oficialismo también manifestaron su postura al respecto. El diputado Gonzalo Winter (CS) escribió en Twitter: “No me digan que quieren cancelar a Violeta Parra porque no les gusta la letra de una canción“.

