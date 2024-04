La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) anunció este miércoles que solicitará al Ministerio Público la designación de un fiscal especializado en investigar los delitos que ocurren en las zonas rurales de Chile, en particular en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O´Higgins y el Maule.

La medida anunciada por el presidente de la SNA, Antonio Walker, busca reducir la burocracia en las causas relacionadas con la violencia en el campo y fue dada a conocer tras una reunión con representantes de La Vega y Lo Valledor para discutir las medidas de seguridad implementadas en estos centros de distribución frente al creciente aumento de la violencia.

Walker planteó que en los próximos días se reunirán con el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto al presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Jaime Escudero, para formalizar esta solicitud y “solicitar un fiscal exclusivo para los sectores rurales de Chile, dado que tenemos un tratamiento distinto que los sectores urbanos“.

El exministro de Agricultura también valoró las medidas de seguridad implementadas en los mercados, recordando la muerte de dos agricultores en Malloa durante la temporada, quienes fueron víctimas de la violencia fuera de los mercados mayoristas. En este sentido, expresó su deseo de que el resguardo policial se extienda también a los alrededores de los mercados y ferias libres.

Por su parte, los representantes de los trabajadores de La Vega y Lo Valledor resaltaron los esfuerzos que han realizado para proteger a los compradores y agricultores en los mercados, aunque señalaron que la delincuencia se desarrolla más allá de los recintos, lo que destaca la necesidad de medidas adicionales de seguridad.

En cuanto al polémico requisito de presentar una cédula o pasaporte para ingresar a Lo Valledor, el director de comunicaciones del mercado, Marcelo Araya, reafirmó que están evaluando las observaciones recibidas y esperan mejorar esta iniciativa para garantizar un control efectivo sin afectar el acceso de las personas al mercado.

Mientras tanto, la Subsecretaría de Prevención del Delito continúa trabajando en el reglamento de la nueva Ley de Seguridad Privada, que busca reducir las trabas burocráticas y establecer estándares comunes de seguridad para mejorar la capacidad de respuesta ante la delincuencia en todo el país.

“La SNA está en su absoluto y legítimo derecho de solicitar que se designe un fiscal especial. No es la primera vez, hay una serie de casos y situaciones particulares donde la Fiscalía ha determinado fiscales exclusivos para agrupar ciertas causas. Ahora lo que no podemos subestimar es que existe una alta demanda que puede impedir que tengamos un fiscal exclusivo para cada uno de los fenómenos delictuales, pero en términos generales me parece legítima la solicitud”, sostuvo el subsecretario de la cartera, Eduardo Vergara.