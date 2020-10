Diversas reacciones ha generado la publicación de un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) sobre el estallido social y la supuesta presencia de agentes bolivarianos en el país.

Según publicó El Mostrador, el documento daba cuenta de una ofensiva insurreccional desde servicios de inteligencia venezolanos y cubanos, con más de 600 agentes infiltrados para generar agitación, y que supuestamente habrían gatillado la controvertida frase del presidente Sebastián Piñera sobre que “estamos en guerra”.

El texto, además, señalaba a Pedro Carvajalino como el supuesto comandante de la operación orquestada, sin embargo, el sujeto resultó ser un youtuber y twittero.

Consultado al respecto en esta jornada, el mandatario aseguró que “recibimos muchos informes y cada vez que habían antecedentes relevantes los pusimos a disposición de la Fiscalía”.

En tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, indicó que “los informes de inteligencia son secretos y son insumos para las decisiones de la autoridad”.

“La autoridad tomó decisiones con respecto a un número importante de informes, no sólo ese, yo no considero que se haya constituido un error porque ese no fue el único informe que el gobierno tomó en cuenta“, añadió.

Finalmente, el secretario de Estado fue consultado por si la frase del mandatario se basó en el mencionado documento, a lo que respondió que “el que usted crea que esa expresión del presidente está basada en ese informe es una elucubración que yo no comparto“.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha desmentido la existencia de ese informe de inteligencia.

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC) calificó el documento como “grotesco y lo peor es que ha tenido consecuencias graves porque a partir de eso se ha justificado la brutal represión y violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, Jorge Brito (RD) expresó que “el informe llega a ser ridículo, es necesario que la oposición y los sectores dubitativos respecto de ley de inteligencia que estamos votando en el Congreso comprendan que es un riesgo para el país darle más atribuciones al presidente y los creativos del Plan Z”.