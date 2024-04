El conflicto entre Venezuela y Chile ha alcanzado un punto álgido con la investigación en curso sobre el secuestro y posterior muerte de Ronald Ojeda, además de las posibles implicaciones políticas de Venezuela en el asunto, tesis principal perseguida por el Ministerio Público.

En medio de esta tensión, ciudadanos venezolanos residentes en Chile han manifestado su preocupación por su situación legal en el país.

CNN Chile tuvo la oportunidad de hablar con algunos de estos migrantes, quienes acudieron hoy a la embajada para expresar sus dudas y temores sobre este tema delicado.

Algunos de ellos reconocieron la gravedad de la situación, especialmente en lo que respecta a sus compatriotas que se ven involucrados en actividades delictivas.

“Chile tiene que poner mano dura, y tienen que poner orden en su casa, eso es acceptable“, comentó Gabi Córdoba.

Por otro lado, Grai Pereira señaló la preocupación por la posible cancelación de relaciones diplomáticas y el cierre de la embajada, ya que más de 500 mil personas podrían quedar sin acceso a sus documentos en ese caso.

Jorge Giler, por su parte, hizo hincapié en la importancia de distinguir entre las acciones del gobierno de Maduro y la comunidad venezolana en general.

“Una ruptura no trae cosas buenas, pero si por parte del gobierno de Maduro no hay colaboración hay que darle mano dura a su Gobierno y no a los venezolanos”, afirmó.