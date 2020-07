VIDEO RELACIONADO – Vaticano declara culpable de abuso sexual a sacerdote Laplagne ( 00:54)

El Vaticano desestimó la denuncia de abuso sexual a una menor realizada en contra de Gerardo Joannon, sacerdote de los Sagrados Corazones (SS.CC.) de Providencia.

La información fue dada a conocer por la Congregación de los SS.CC. y señala que, habiendo examinado todos los antecedentes, “se ha alcanzado la certeza moral sólo del escándalo provocado por el reo entre los fieles por los comportamientos graves con mujeres adultas”. Esto le valdrá la limitación de ejercicio público del ministerio sacerdotal y la obligación de residir en la enfermería de la casa provincial durante cinco años. Además, la Santa Sede solicitó una vigilancia atenta del comportamiento del religioso.

Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) afirmó que desestimaron la acusación respecto a abuso sexual contra una menor, ya que sostienen que no contaría con los elementos suficientes de convicción.

Joannon fue acusado por Carolina Marín en agosto de 2019. En su denuncia, asegura que el religioso abusó sexualmente de ella entre los 8 y los 12 años de edad.

Además, señala que estas situaciones eran un secreto a voces y que quienes sabían de sus prácticas –que también repetía con monjas, alumnas y apoderadas– guardaban silencio.

Peretiatkowics y Prieto

La misma víctima presentó denuncias por presuntos abusos del sacerdote Juan Andrés Peretiatkowics y del fallecido párroco del Centro Pastoral Juvenil de la Anunciación, Jorge Prieto.

Sobre este último, la Santa Sede señala que “no es posible juzgar a quien ya es difunto. Los muertos no pueden defenderse ni afrontar eventuales penas. Por esto la Congregación para la Doctrina de la Fe no asumirá el caso”.

En tanto, en el caso de Peretiatkowicz, indicaron que “habiendo tomado nota de la documentación recibida y considerando el precario estado de salud del sacerdote, ha decidido archivar el caso”.