Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, habló sobre los mensajes de Whatsapp relacionados al Caso MOP en donde la acusaban de “manejar” el nombramiento de fiscales del Ministerio de Obras Públicas.

Dentro de la conversación, Andrés Molina, diputado Evópoli, se refirió a Van Rysselberghe como “loca de patio”. Por otra parte el ex intendente Jorge Atton la acusó de haber manejado el nombramiento de un fiscal del MOP en La Araucanía.

La senadora se refirió a los hechos indicando que detrás de las palabras de Molina hay “un machismo puro y duro”, añadiendo que Molina no se hubiera referido así a un hombre.

“Yo no tengo cómo manejar eso. Me encantaría tener tanto poder como me atribuyen, pero no tengo ninguna posibilidad de hacer eso“, aseguró a BioBioChile con respecto alas acusaciones del Atton y Molina.

Héctor Leiva, fiscal jefe de Alta Complejidad, decidió decretar secreto sobre la indagatoria por la filtración de éstos audios y casos de Coimas en el MOP.

Esto luego que Gustavo Hasbún, exdiputado UDI y único imputado en la causa, solicitara una copia de la carpeta investigativa en la primera semana de marzo de 2020.