La presidenta de la UDI y senadora, Jacqueline van Rysselberghe, solicitó que se consideren a los condenados por violaciones a los derechos humanos en la iniciativa que busca conmutar las penas de los reos, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El proyecto original presentado por el gobierno busca que estos reos mayores de 75 años sigan cumpliendo su condena en sus domicilios, así como también los adultos entre 60 y 74 años que les quede menos de un año de condena en prisión.

Al respecto, la lider gremialista indicó que hay algunos casos de condenados, en los que hubo “participación indirecta”.

“Probablemente no pudiera ser un beneficio que se les pueda dar a todos, pero me parece que tampoco corresponde hacer una discriminación de esa naturaleza, porque efectivamente dentro de las personas que están condenadas por ese tipo de delitos hay personas que fueron condenadas con penas muy bajas, producto de que no tuvieron una acción directa”, explicó en entrevista con Cooperativa.

La timonel de la UDI recalcó que “personalmente conozco a algunos que eran cabos y que eran chofer, y por lo tanto fueron condenados como habiendo participado indirectamente de alguna situación y sin ningún poder de mando”.

“Sin embargo hoy día están en un recinto penitenciario con hacinamiento, muchos de ellos con enfermedades graves y todos adultos mayores”, añadió.

El proyecto fue ingresado por el gobierno directamente al Senado.