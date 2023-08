La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, liderada por el senador Francisco Chahuán (RN) redactó un oficio en el que citan al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren a la instancia, junto con la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera.

Esto en el marco de los cuestionamientos a la embajadora, luego de que se diera a conocer que solicitó financiamiento al Gobierno Regional del Biobío para un proyecto en dicha región, valorado en más de cinco millones de dólares, sin seguir los trámites regulares.

Al respecto, Chahuán expresó que “hemos convocado tanto al canciller como a la embajadora de Chile en el Reino Unido para que concurran a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. (…) Creemos que deben clarificarse todas y cada una de las condiciones en que la embajadora (…) estaba gestionando recursos a través del Gobierno Regional del Biobío, en circunstancias en que no estaba con previo aviso la Cancillería, que no había un procedimiento formal justamente para aquello. Esto en medio de los escándalos que hoy día están a la luz pública, que dicen relación con la transferencia de recursos desde el gobierno central o de los gobiernos regionales a fundaciones”.

“Esperamos que la propia embajadora asuma que tiene un problema en términos de haber gestionado recursos más allá de los trámites ordinarios y corrientes por parte de Cancillería”, agregó.

Al respecto, tanto de la oposición como del oficialismo han solicitado la renuncia de Herrera al Ministerio de Relaciones Exteriores. “No basta con un tirón de orejas, lo que corresponde que haga el señor canciller y el presidente Gabriel Boric es la renuncia y el llamado inmediato a Chile a esta embajadora que no está representando los intereses del país, sino que sus intereses personales”, señaló el senador e integrante de la comisión, Iván Moreira.

Asimismo, esta mañana la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló en Radio Universo que “aquí hay algo que se llama ética y las personas que cometen actos que son reñidos con la ética tienen que dar un paso al costado desde ya, sin esperar sumario, sin esperar que los echen (…) Yo creo que ella tiene que renunciar“.

GORE Biobío aclara que solicitud de recursos de embajadora chilena en Reino Unido “no se concretó de manera alguna”

Este lunes, el Gobierno Regional del Biobío se refirió a la solicitud de la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, de recursos para un proyecto valorado en cerca de US$5 millones.

Sin previo aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores, Herrera envió el pasado 13 de junio una carta dirigida al gobernador Rodrigo Díaz donde le pedía la entrega de financiamiento para la iniciativa.

En un comunicado, la gobernación señaló que efectivamente llegó una carta con antecedentes del proyecto Living Lab Biobío, vinculado a la embajadora Herrera. “A raíz de esa información y tal como se realiza con diversos proyectos, se realizaron reuniones para obtener más información de la iniciativa“.

“Sin embargo, la solicitud no se concretó de manera alguna, no existiendo hasta el día de hoy convenio u otra fórmula de entendimiento, ni financiamiento, entre las partes. Tal como hemos dicho, para el Gobierno Regional del Biobío esto no es más que otra idea recibida que no se materializó“, agregaron.

En esta línea, señalaron que tienen la obligación de recibir y atender diversas iniciativas público-privadas “en pleno cumplimiento de las normas vigentes e informando de manera transparente cada una de ellas. Esto permite que se concreten proyectos muy importantes (…) y también que no sigan adelante los que no son de interés regional o no cumplen con los estándares necesarios”.

“Como hemos venido informando hace semanas, el Gobierno Regional del Biobío elevó los estándares de control y probidad. En esa línea, se ha determinado que todos los proyectos serán analizados con los más altos niveles de probidad y transparencia, procurando así, seguir trabajando por las y los habitantes de nuestra región y promoviendo el proceso de descentralización tan necesario para nuestro país”, cerraron.