“Las investigaciones no las lleva el Gobierno”. De esta forma respondió la ministra Camila Vallejo (Segegob) a la petición del Partido Republicano (PLR) para que abstenga de participar en reuniones e intervenciones relacionadas con el secuestro en Chile del militar en retiro (r) Ronald Ojeda.

Por medio de una declaración pública, los parlamentarios expresaron su “preocupación” sobre el rol que desempeña la vocera y el Partido Comunista (PC), en el caso, argumentando que “es de público conocimiento el compromiso político e ideológico, el apoyo y las expresiones de administración que los dirigentes del Partido Comunista de Chile han manifestado hacia al régimen de Nicolás Maduro en distintas ocasiones”.

Respuesta de Vallejo

Durante una vocería desde el Palacio de La Moneda, se le consultó al respecto a la titular del Ejecutivo. “Las investigaciones no las lleva el Gobierno, ninguno de sus ministros y ministras, sino que otro poder del Estado y, por lo tanto, ahí está radicado el conocimiento y la responsabilidad sobre el avance de una investigación que es importante, dado que se trata del secuestro de una persona de nacionalidad venezolana, y que por justamente el éxito de esa investigación, y que tiene que ver con el resguardo de la persona víctima y su entorno familiar, es que (la indagatoria) tiene el carácter reservado”, respondió.

“Por lo tanto, volver a insistir en esto: no necesitamos utilizaciones políticas de un caso que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos, y particularmente a un poder del Estado, que el Ministerio Público que ha insistido que esto es de carácter reservado”, añadió.

De este modo, la ministra indicó que es “bien absurdo” tener que responder si uno descarta o no “cuando la base del cuestionamiento no tiene relación con cómo funciona una investigación de esta naturaleza (…). Francamente, tenemos una investigación que no lleva el Gobierno”.