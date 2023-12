Este martes la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, detalló la coordinación entre el Gobierno, Servel y Transportes de cara al plebiscito que se realizará este domingo 17 de diciembre.

En la instancia, insistió en que la consulta ciudadana no es una evaluación al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Además, pidió a los actores políticos a que no se confunda a la ciudadanía: “No podemos confundir a la ciudadanía, el Plebiscito es sobre un texto que es una propuesta redactada y emanada de un Consejo Constitucional”.

“El hecho es que toda la ciudadanía tiene que tener muy claro que el 17 (de diciembre) evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino que de un texto constitucional, para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía”, sentenció.

Asimismo, dijo que en la última elección las personas votaron por consejeros y consejeras constituyentes, y que ellos “estuvieron trabajando meses en la redacción de una propuesta de texto, que es lo que se plebiscita el diecisiete de diciembre, ni más ni menos”.

“Por lo tanto, para que el pueblo esté informado y no lo confundamos, hay que insistir en lo que es cierto, la realidad concreta y los hechos”, concluyó.