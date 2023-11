Este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las peticiones de renuncia por parte de la oposición del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, luego del fallido viaje a Venezuela con migrantes expulsados.

“Lamentablemente, hay un sector, no todo, de la oposición, que ve como única solución el descabezamiento de autoridades, en vez de colaborar y contribuir a que la agenda de seguridad y la agenda migratoria avance sustantivamente de manera eficaz”, enfatizó.

La ministra apuntó a que “lo que nos corresponde en ese sentido es seguir trabajando intensamente para que la agenda de seguridad avance y las expulsiones se sigan materializando. Para eso requerimos a nuestros equipos trabajando y también requerimos mantener las relaciones diplomáticas con nuestro país vecino porque nos necesitamos mutuamente para poder ordenar la situación de los distintos países, particularmente de Venezuela y Chile”, sentenció.

En esa línea, la jefa de la Segegob afirmó que a través de la Cancillería chilena se le ha transmitido “con mucha fuerza” al canciller venezolano la importancia que tiene para Chile concretar las expulsiones: “Las expulsiones judiciales se han ido concretando, pero en las administrativas es donde tenemos que poner más pie en el acelerador a propósito de la necesidad de ordenar la casa en términos migratorios, por eso el contacto ha sido permanente”.

Además, aseguró que se sigue en contacto para poder reprogramar el vuelo que “se suspendió por distintas razones de parte del Gobierno venezolano (…). Nuestro Gobierno cumplió con todos los requisitos para poder proceder con esa expulsión de carácter administrativa y hubo una dificultad por parte del otro Gobierno”, concluyó.

Los hechos y las versiones del fallido vuelo a Venezuela

La noticia fue dada a conocer por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el jueves pasado, cuando durante un punto de prensa dijo que el vuelo con ciudadanos venezolanos expulsados “no fue autorizado”.

“El Gobierno de Chile ha hecho amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Lamentablemente, este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela no fue autorizado, razón por la cual como Gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema”, señaló.

Ese mismo día, horas más tarde, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, comunicó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) -el equivalente de la DGAC chilena en Venezuela- no otorgó el permiso de manera oportuna, por lo que no pudieron acceder a los permisos para ingresar al espacio aéreo venezolano.

Un día después de la polémica, salió al paso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien entregó una versión distinta de lo ocurrido.

“Efectivamente, se había solicitado la autorización al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, y esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo, no de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar (…). Pidió que se cambiara la fecha porque en ese momento no tenía capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar“, dijo la autoridad.