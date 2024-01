La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la polémica tras la invitación al cantante mexicano Peso Pluma al Festival de Viña 2024. El intérprete de Ella baila sola ha sido criticado por el contenido de las letras de sus canciones y por promover la narcocultura, a tal punto que el directorio de TVN pidió cancelar su participación en el certamen.

“La censura es compleja porque sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. Nosotros hemos dicho que si bien estamos de acuerdo con que no es bueno incentivar o promover la narcocultura, no estamos de acuerdo con la censura, y esa es la posición del Ejecutivo en esta materia”, aclaró la ministra.